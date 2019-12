Kiss The Cook: Winter Broccoli Salad

Ingredients

· 6 cups broccoli, chopped

· 1/2 cup diced green onion

· 1/2 cup dried cherries

· 1 green apple, cored and chopped

· 1/2 to 3/4 cup pomegranate seeds

· 2 mozzarella cheese sticks

· 1/2 cup poppy seed salad dressing

· 1/4 cup sliced almonds (optional)

Instructions

1. Placed chopped broccoli in a large bowl. Add all ingredients, except dressing, and stir.

2. Drizzle poppy seed dressing on top; toss until well combined.