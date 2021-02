COVID-19 Vaccine Clinic Update

LUBBOCK, Texas (NEWS RELEASE) — The following is a news release from the City of Lubbock.

The City of Lubbock Public Health Department conducted a COVID-19 vaccine clinic February 10, 2021 with continued focus on individuals meeting the 1A and 1B guidelines as set forth by the Texas Department of State Health Services. During this clinic, 2,159 people received vaccinations. The following is a breakdown of clinic results since vaccines became available to the Public Health Department:

December 2020 – 2,086 vaccinations administered to those in Phases 1A and 1B

January 2021 – 20,347 vaccinations: 18,007 first doses, 2,340 second doses

February 2, 2021 – 2,457 vaccinations: 1,821 first doses; 636 second doses

February 3, 2021 – 1,999 vaccinations: 1,629 first doses; 370 second doses

February 4, 2021 – 2,504 vaccinations: 1,569 first doses; 935 second doses

February 6, 2021 – 1,550 vaccinations: 1,136 first doses; 414 second doses

February 9, 2021 – 2,341 vaccinations: 1,268 first doses; 1,073 second doses

February 10, 2021 – 2,159 vaccinations: 1,184 first doses; 975 second doses

Through the Lubbock Public Health Department, 28,700 individuals have received their first COVID-19 vaccinations, and 6,743 have received their second doses. Additional clinics will be held next week.

City vaccination clinics will continue to focus on individuals eligible under Phase 1A and 1B guidelines.

– En Español –

El departamento de salud público realizó una clínica de vacuna COVID-19 el 10 de febrero 2021, concentrando en los individuos que satisfacen las guías 1A y 1B establecido por el departamento de servicios de salud de Texas. Durante la clínica, 2,159 personas recibieron vacunas. El siguiente proporciona resultados de las clínicas desde que las vacunas estuvieron disponible al departamento de salud público.

diciembre de 2020 – 2,086 vacunas administradas a personas en fases 1A y 1B

enero de 2021 – 20,347 vacunas: 18,007 primera vacuna, 2,340 segunda vacuna

2 de febrero de 2021 – 2,457 vacunas: 1,821 primera vacuna, 636 segunda vacuna

3 de febrero de 2021 – 1,999 vacunas: 1,629 primera vacuna, 370 segunda vacuna

4 de febrero de 2021 – 2,504 vacunas: 1,569 primera vacuna, 935 segunda vacuna

6 de febrero de 2021 – 1,550 vacunas: 1,136 primera vacuna, 414 segunda vacuna

9 de febrero de 2021 – 2,341 vacunas: 1,268 primera vacuna, 1,073 segunda vacuna

10 de febrero de 2021 – 2,159 vacunas: 1,184 primera vacuna, 975 segunda vacuna

A través del departamento de salud público, 28,700 individuos han recibido su primera vacuna COVID-19 y 6,743 han recibido sus segunda vacuna. Clínicas adicionales se habrán la próxima semana.

Las clínicas de la ciudad siguen concentrándose en individuos elegibles en fases 1A y 1B.