LUBBOCK, TX- KLBK Sports Connection’s Arielle Schafer and Lauren Cottrell host Week 1 of “The Blitz”, featuring scores, highlights, and more! Here’s the final scores from Week 1:
FRENSHIP- 14
CORONADO- 20
MONTEREY- 39
ODESSA-42
SOCORRO-8
LUBBOCK HIGH-41
ABERNATHY-14
CHILDRESS-16
IDALOU-38
SWEETWATER-20
ROOSEVELT-12
RIVERROAD-15
SEMINOLE-46
LOVINGTON-6
NEW DEAL-21
FARWELL-27
SUNDOWN-19
SHAMROCK-6
LUBBOCK COOPER-27
DUMAS-8
SHALLOWATER-47
MONAHANS-27
BROWNFIELD-45
POST-12
TAHOKA-21
PLAINS- 33
LITTLEFIELD- 28
MULESHOE- 7
PLAINVIEW-42
LEVELLAND-3
LAMESA-28
SA LAKEVIEW-44
NEW HOME- 7
HASKELL- 27
SUDAN- 0
OLTON- 49
FLOYDADA- 34
RALLS- 6
SMYER- 47
CROSBYTON- 26
SLATON- 14
SNYDER- 28
HALE CENTER- 0
WEST TEXAS- 21
BAIRD- 0
MEADOW- 46
WINK- 38
REAGAN COUNTY- 7
SEAGRAVES- 30
LOCKNEY- 0
BOYS RANCH – 22
ROPES – 12
ANTON- 48
LAZBUDDIE- 0
PETERSBURG- 14
SILVERTON- 62
SPRINGLAKE EARTH- 32
WHITHARRAL- 72
WHITEFACE- 20
NAZARETH- 63
IRA-54
MOTLEY COUNTY- 6
O’DONELL- 18
SPUR- 64
JAYTON- 12
MAY- 58
HERMLEIGH- 71
SANDS- 39
LUBBOCK CHRISTIAN-52
KERMIT-20
TRINITY CHRISTIAN-15
ALBANY-19
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