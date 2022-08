LUBBOCK, TX- KLBK Sports Connection’s Arielle Schafer and Lauren Cottrell host Week 1 of “The Blitz”, featuring scores, highlights, and more! Here’s the final scores from Week 1:

FRENSHIP- 14

CORONADO- 20

MONTEREY- 39

ODESSA-42

SOCORRO-8

LUBBOCK HIGH-41

ABERNATHY-14

CHILDRESS-16

IDALOU-38

SWEETWATER-20

ROOSEVELT-12

RIVERROAD-15

SEMINOLE-46

LOVINGTON-6

NEW DEAL-21

FARWELL-27

SUNDOWN-19

SHAMROCK-6

LUBBOCK COOPER-27

DUMAS-8

SHALLOWATER-47

MONAHANS-27

BROWNFIELD-45

POST-12

TAHOKA-21

PLAINS- 33

LITTLEFIELD- 28

MULESHOE- 7

PLAINVIEW-42

LEVELLAND-3

LAMESA-28

SA LAKEVIEW-44

NEW HOME- 7

HASKELL- 27

SUDAN- 0

OLTON- 49

FLOYDADA- 34

RALLS- 6

SMYER- 47

CROSBYTON- 26

SLATON- 14

SNYDER- 28

HALE CENTER- 0

WEST TEXAS- 21

BAIRD- 0

MEADOW- 46

WINK- 38

REAGAN COUNTY- 7

SEAGRAVES- 30

LOCKNEY- 0

BOYS RANCH – 22

ROPES – 12

ANTON- 48

LAZBUDDIE- 0

PETERSBURG- 14

SILVERTON- 62

SPRINGLAKE EARTH- 32

WHITHARRAL- 72

WHITEFACE- 20

NAZARETH- 63

IRA-54

MOTLEY COUNTY- 6

O’DONELL- 18

SPUR- 64

JAYTON- 12

MAY- 58

HERMLEIGH- 71

SANDS- 39

LUBBOCK CHRISTIAN-52

KERMIT-20

TRINITY CHRISTIAN-15

ALBANY-19

To see the entire show, click here.