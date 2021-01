Lubbock Cooper students, parents told to be ready for weather issues on Monday

LUBBOCK, Texas — The Lubbock-Cooper ISD told parents and students to be ready for “asynchronous” online learning Monday. The forecast for Lubbock calls for snow over the weekend.

The following is a notice from the LCISD:

Should Lubbock-Cooper ISD be required to cancel in-person classes due to inclement weather on Monday, January 11, the district will transition to an asynchronous learning plan during the closure. This will prevent students from having to make up a pre-scheduled weather holiday.

An asynchronous learning plan means that students MUST participate in online learning activities by:

checking in to their learning management system (Google Classroom/Seesaw) to access assignments;

having contact with their teacher via online portals; and/or

submitting completed assignments.

In anticipation of this possibility, elementary students will take iPads, charging blocks, and cords home at the end of the school day today for use on Monday (IF NEEDED). If a student is absent today and therefore cannot take their device home, parents are welcome to pick up devices from the office before the close of school today, or students are free to use a personal device or a device belonging to another member of the household.

Secondary students should already have all devices and equipment which travels back and forth between home and school.

If cancellation becomes necessary, students must bring all materials back to school when in-person classes resume.

In the event in-person classes are canceled, student participation is expected in order for students to avoid being counted absent.

If inclement weather calls for a delay rather than a cancellation, in-person classes will proceed on a late-start schedule.

Decisions in regard to delay or cancellation will be made as early as possible with the hopes of minimizing disruption to student and family schedules. School administrators consider all available information prior to making a decision.

Thank you for your patience and cooperation; please stay safe and warm!

Si el distrito escolar de Lubbock-Cooper tuviera que cancelar las clases en persona debido a las inclemencias del tiempo el lunes 11 de enero, el distrito pasará a un plan de aprendizaje asincrónico durante el cierre. Esto evitará que los estudiantes tengan que recuperar las vacaciones climáticas programada.

Un plan de aprendizaje asincrónico significa que los estudiantes DEBEN participar en actividades de aprendizaje en línea por:

registrándose en su sistema de gestión de aprendizaje (Google Classroom/Seesaw) para acceder a las tareas;

tener contacto con su profesor a través de portales en línea;

y/o presentando tareas completadas.



Anticipándose a esta posibilidad, los estudiantes de primaria se llevarán iPads, bloques de carga y cables a casa al final de la jornada escolar de hoy para usarlos el lunes (SI ES NECESARIO). Si un estudiante está ausente hoy y por lo tanto no puede llevar su dispositivo a casa, los padres son bienvenidos a recoger los dispositivos en la oficina antes del cierre de la escuela hoy, o los estudiantes son libres de usar un dispositivo personal o un dispositivo que pertenezca a otro miembro de la casa.

Los estudiantes de secundaria ya deben tener todos los dispositivos y equipos que viajan de ida y vuelta entre el hogar y la escuela.

Si es necesario cancelar, los estudiantes deben traer todos los materiales de vuelta a la escuela cuando se reanuden las clases presenciales.

En caso de que se cancelen las clases presenciales, se espera la participación de los estudiantes para evitar que se les cuente como ausentes.

Si las inclemencias del tiempo exigen un retraso en lugar de una cancelación, las clases en persona se realizarán en un horario de inicio tardío.



Las decisiones relativas a la demora o cancelación se tomarán lo antes posible con la esperanza de reducir al mínimo la perturbación de los horarios de los estudiantes y las familias. Los administradores de las escuelas consideran toda la información disponible antes de tomar una decisión.

Gracias por su paciencia y cooperación; ¡por favor, manténganse seguros y calientes!