Wayland Baptist University in Plainview releases Fall 2021 honor rolls

PLAINVIEW, Texas (PRESS RELEASE) — The following is a press release from Wayland Baptist University:

Wayland Baptist University released its President’s and Dean’s list for the Fall 2021 academic term, recognizing students for their accomplishments in the classroom. The President’s List included 14 students from Plainview with 22 Plainview students making the Dean’s List.

The President’s List recognizes students who completed at least 12 hours in a 16-week semester with a perfect 4.0 grade point average. The Dean’s List recognizes students who completed at least 12 hours in a single semester with a GPA of 3.5 or higher.

Students from Plainview who made the President’s List are: Ryiann Araujo, Brennen Ballard, Lindsey Bolin, Zeah Clark, Abbie Drake, Emily Franklin, Brisa Gonzalez, Maury Harp, Cauane Krainski, Carsen Miles, Monet Parker, Mason Powers, Alexis Shedd and Kyle Sumner.

Students from Plainview on the Dean’s List are: Caryssa Aguirre, Madison Amack, Nikki Argueta, Vitoria Balieiro, Tyler Ceniceros, Wendy Cobbah, Claire Daily, Sadie Drake, Ricardo Flores, Lizette Garcia, Cecilia Guerrero, Jennifer Lopez, Rene Nunez Feliz, Gregory Ozuna, Flor Pantoja, Rachel Picasso, Andrea Quick, Emily Sigala, Jose Suero, Andrews Vila, Deborah Weiss and Edgar Zamarripa.

A total of 191 students on the Plainview campus were recognized, along with 24 WBUonline students, for their academic standing in the Fall term. Those students are:

President’s List

Abernathy: Araceli Torres

Albuquerque: Jack Kolich

Amarillo: Chloe Barham, Cheyenne Chambers, Sarah Manchee, Paxton Patterson, Taryn Shultz, Thaddeus Udoh, Samuel Velasquez

Arlington: Brandon Chapin

Balko, Oklahoma: Abigail Epp, Anna Epp

Bloomfield, New Jersey: Marco Magnoli

Brownwood: Jesse Bennett

Buffalo, New York: Deng Bol Yol

Bushland: David Russell

Calgary Ontario, Canada: Tatijana Markic

Cape Town, South Africa: Joshua Smedema

Cleburne: Joshua Johnson

Crandall: Sean Galloway

Dallas: Brandon Leal-Arizpe

Denison: Jaxon Recer

Dodge City, Kansas: Santiago Hernandez Riano

Floydada: Karissa Jahay

Fort Worth: Clifford Lopez, Bianca Roman

Franklin: Jessica Medcalf

Ghent, Belgium: Isaline Jacquemyn

Greeley, Colorado: Jodi Shea

Gruver: Kari Mathews

Haslet: Brockton Webber

Hereford: Cody Dixon

Hillsboro: William Flowers

Houston: Hans Doughtie

Huffman: Kayla Cobbley, Jackson Kent

Idalou: Dawson Riley

Littlefield: Kaitlyn Edgemon

Lubbock: Laston Bigham, Brenna Daniel, Sean Edlin, Joshua Servantez, Ashley Sloan, Kaleb Thornton, Deric Trevino

McKinney: Dylan Jerden

Mesquite: Lucy Chavez

Midland: Nathanael Barnard

Muskogee, Oklahoma: Estella Rodriguez

New Castle, Colorado: Jack Price

Normal, Illinois: Santiago Huertas

Odessa: Briana Moore, Natalie Terry

Pearland: Samuel Daily

Perryton: Ryan Davis

Plainview: Ryiann Araujo, Brennen Ballard, Lindsey Bolin, Zeah Clark, Abbie Drake, Emily Franklin, Brisa Gonzalez, Maury Harp, Cauane Krainski, Carsen Miles, Monet Parker, Mason Powers, Alexis Shedd, Kyle Sumner

Queens Park, London, United Kingdom: Ilan Joffe

Rockford, Illinois: Elizabeth Wirth

Roswell, New Mexico: Taylor Ramage

Surprise, Arizona: Tanner Solomon

Thunder Bay, Ontario, Canada: Alexander Pike

Vega: Carson Grawunder

Welkom, South Africa: Chante Van Zyle

WBUonline: Lessia Bell, Emilea Carter, Jordan Hayes, Randy Kersker, Christopher McClellan, Tamiko Mosley, Stacey Pray, Senaida Sandoval, Mendi Scarborough, Sharla Vantine

Dean’s List

Abernathy: LeeAnn Abram

Amarillo: Nicolas Immel, Chloe Marmitt, Ariel Marquez, Jayda Nelson, Zane Welborn

Andrews: Bailey Hair

Arusha, Tanzania: Jay Nathwani

Austin: Aidan Bradford

Borger: Alex Clements

Christoval: Celeste Lozano

Clarendon: Aubrey Jaramillo

Coffeyville, Kansas: Luis Fernandes

Coppell: Matthew Putt

Denton: Chase Ragsdale

El Paso: Ever Atilano, Edward Gutierrez, Miranda Rocha, Justine Sandoval

Espanola, New Mexico: Aspen Deherrera

Eunice, New Mexico: Garrett Bush

Fairbanks, Alaska: Abigail Myers

Farmington, New Mexico: Reagan Cordell

Floydada: Allison Muniz

Fort Dodge, Iowa: Daniel Bozic

Fort Worth: Olivia Ricci

George West: Garrett McClain

Grand Prairie: Nia McGriff

Great Harwood, United Kingdom: Lewis Richmond

Hale Center: Ashley Trevino

Happy: Codi Wiley

Harker Heights: Erron Grimes

Heisler, Alberta, Canada: Camron Bendfeld

Hondo: Garrett Saathoff

Houston: Bryan Alfaro, Jaren Baltazar, Caleb Molina, Joshua Wilson

Issaquah, Washington: Demietrius Cress

Jacksboro: Rylan Chalmers

Johannesburg, South Africa: Ryan Naidoo

Kanagawa, Japan: Kanade Morita

Katy: Zachry Shanklin

Kennedale: Cole Rubac

Langdon, North Dakota: Christina Safford

Las Vegas, Nevada: Carlos Martinez-Mora

Leander: Samuel Martin

Levelland: Isaac Garza

Lockhart: Caleb Jennings

Los Lunas, New Mexico: Joseph Klaus

Lovington, New Mexico: Brook Quinones

Lubbock: Christian Cardenas, Brooklyn Nix, Zack Pena, Rosa Ramirez, Courtney Sanders, Brittany Smerud, Alexander Spencer

McKinney: Justin Porter

Melancthon, Ontario, Canada: Morgan Rutledge

Miami, Florida: Gabriel Moblicci

Midland: Rylee Biggs, Sara Diaz, Christian Ortega

New Braunfels: Micah Williford

Opelousas, Louisiana: Devin Davis

Pampa: Taylor Lindley, Allan Noordenbos

Peoria, Arizona: Hunter McCarty

Petersburg: Milena Valencia

Plainview: Caryssa Aguirre, Madison Amack, Nikki Argueta, Vitoria Balieiro, Tyler Ceniceros, Wendy Cobbah, Claire Daily, Sadie Drake, Ricardo Flores, Lizette Garcia, Cecilia Guerrero, Jennifer Lopez, Rene Nunez Feliz, Gregory Ozuna, Flor Pantoja, Rachel Picasso, Andrea Quick, Emily Sigala, Jose Suero, Andrews Vila, Deborah Weiss, Edgar Zamarripa

Rockwall: Mia Arceneaux

Roma: Brandon Duarte

Ropesville: Maggie Anderson, Brooklyn Belyeu

Round Rock: Marcos Rosales

Rowlett: Chase Jones

San Antonio: John Sauceda

Shallowater: Sabra Clifton

Spring Valley, California: Carla Leon

Sunray: Hope Castillo

Taylorsville, Utah: Tierra Lozano

Terrell: Audilia Vargas

Toa Alta, Puerto Rico: Josue Rosa

Vernon: Felicity Ortega, Samba Gnokane

Visalia, California: Jacqueline Flores

Wellington: Grace Kiker

Wheeler: Brady Bailey

Wichita Falls: Lance Asmus, Bryan Ponder, Hope Shatto

Winters: Vanessa Ceja

Yuma, Arizona: Leonardo Amaral

WBUonline: Stetson Bryant, Chandra Davis, Jordyn Davis, Daimie Mabrey, Lara Mason, Matthew Morris, Cynthia Salas, Jessica Sikes, David Simpson, Jenifer Still, Benicia Torres, Valarie Warfield, Desiree Zavala

(Press release from Wayland Baptist University)