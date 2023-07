PLAINVIEW, Texas — Wayland Baptist University recognized the success of 513 students achieving placement on the academic honor roll for the Spring 2023 term.

PLAINVIEW – Wayland Baptist University celebrates the success of 513 students achieving placement on academic honor rolls for the Spring 2023 term.

A total of 213 students were named to the President’s List with 300 making the Dean’s List. The President’s List recognizes students who completed at least 12 hours in a 16-week semester with a perfect 4.0 grade point average. The Dean’s List recognizes students who completed at least 12 hours in a single semester with a GPA of 3.5 or higher.

Students named to the President’s List include:

Plainview Campus — Abcde Aguilar, Collin Arnold, Ashley Bauler, Rylee Biggs, Laston Bigham, Luke Brockway, Oliver Brown, Ellen Bruffey, Diego Castaneda, Christopher Chadwick, Zeah Clark, Kayla Cobbley, Trinity Conard, Michelle Craft, Enzo Dakiche, Jordyn Davis, Ryan Davis, Paten Denton, Stephanie Diaz, Manuella Donmeza Nanmetio, Kaitlyn Edgemon, Sean Edlin, Abigail Epp, Adan Escalante, Luis Fernandes, William Flowers, Mason Garrett, Maria Ghaleb, Maury Harp, Ashlyn Holmes, Ilan Joffe, Joseph Johnson, Chelsea Kelley, Jackson Kent, Christie Kirby, Jack Kolich, Rhonda Ledbetter, Benjamin Lubker, Sarah Manchee, Chante Moore, Maria Motta, Faderera Ogunbade, Ashley Ortiz, Maria Pesina, Matheus Ribeiro Magalhaes, Olivia Ricci, Isaac Rodriguez, Morgan Rutledge, Alexis Shedd, Taryn Shultz, David Snellgrove, Jesus Soto, Alexander Spencer, Lindsey Sumner, Selma Sutaj, KayCee Thiebaud, Araceli Torres, Joshua Tucker, Thaddeus Udoh, David Wippler, Elizabeth Wirth, Tederick Wolfe, and Ryan Wood.

WBU Online — Ashley Bowers, Jason Douglas, Carlo Franco, Kaitlin Garcia, Tiffany Garner, Cody Pedersen, and Stephanie Thompson.

San Antonio Campus — Mottel Baleston, Michael Baxter, Melanie Bowser, David Browne, Lori Brumit, Kelsie Byler, Chyrece Campbell, Jovita Cardoza, Stephen Carreon, Mark Castro Conde, Manuel Cervantes, Mario Chavarria, Kalvis Chavis, Victor Clark, Judith Croeser, Naomi Englebrecht, Jose Garay, Karah Grimes, Raymoundo Guevara, Fan Guo, Teresa Heining, Enrique Hernandez, Tiffany Herring, Jarvis Hill, Christian Jackson, David Jones, Lloyd Jones, Brittany Kelley, Kelsey Kiolbassa, Trey Levy, Joseph Logue, Julian Lopez, Michele Lucio, Christy Luttrell, Lucia Mancilla, Azileigh Miller, Nathaniel Olech, Grace Outing, Allison Owen, Kayla Patterson, Martha Ramos, Jennifer Reed, William Rinehart, Sabrina Rodriguez, Martin Ruiz, Elliot Sanchez, Jacob Sanchez, Monica Shearer, Audrea Sowell, Kenneth Tapia, Jalynn Tijerina, Tania Valdez Castrellon, Manuel Villanueva, Kristy Walton, Richard White, Kristan Whitis, Matthew Williams, and Adan Zuniga.

Lubbock Campus — Anasha Bunton, Stacy Byk, Sheila Carson, Kelley Collins, John Day, Ariel De Los Santos, Kimberly Elder, Jose Fuentes, Laura Fuentes, Juan Galvan, Tamara Garrett, Raquel Gonzales, Angela Gonzalez, LeTricia Gonzalez, Alexandra Gutierrez, Ashley Hernandez, Shandi Martin, Staci McLean, Veronica Mendez, Joseph Palomares, Calli Patterson, Alfredo Pena, Alicia Radford, Chandee Raley, Nicholas Robinson, Cody Rogers, Elizabeth Shipp, Ashli Smith, Briana Solis, Elli Strickland, Gerald Vilier, Allen Villamor, Rannel Villamor, and Awna Wallace.

Amarillo Campus — Mark Garcia, Chelsea Green, Leah Johnson, Blair Van Doran, and Shanda West.

Wichita Falls Campus — Justin Davis, Amy Fort, Daniel Kennedy, Alexandrea, Riding-In, Sarah Rose, and Jeffrey Smith.

Hawaii Campus — Alexander Amoy, Tyra Araki, Carmen Blas, Ronel Catbagan, Henry Clarin, John Coloma, Tito Griffith, Jesus Jimenez, Lolua Leomiti, Patrick Long, Frank Lopez, Caleb Paul Martin, Latoya Mauigoa, Amanda Mowery, Cheryl Polendey, Damien Ragasa, Timothy Santiago Garcia, Matthew Scallan, David Venegas, Tashalynn Willing, and Anastasia Wilson.

Anchorage, Alaska Campus — Daisy Barnes, Joshua Bowen, Alexis Costello, Grace Herning, Jim McCombs, Jason Outhier, Kenneth Snell, Kristen Sorrells, Olivia Stanley, Jason Wall, and Christopher Worland.

Fairbanks, Alaska Campus — Kevin Ruedy.

Phoenix, AZ Campus — Amanda Eddingfield, Jacob Robertson, Elia Rodriguez Pena, and Elizabeth Torres.

Sierra Vista, AZ Campus — Alex Macias, Michael Madden, and Christine Trevino.

Wayland students named to the Dean’s List include:

Plainview Campus — Devin Acosta, Natalie Ambriz, Lucero Angel, Mia Arceneaux, Emily Atkins, Andrea Baeza, K’Dee Bailey, Annalease Barraza, Edgard Bermudez, Jeremy Bolligar, Marchelle Bowden, Danijel Bozic, Isaiah Brooks, Garrett Bush, Yahir Camacho, Hannah Cardy, Madison Casanova, Kaden Cleavinger, Branson Cole, Alice Conely, Adriano Massimo C. Coppolecchia, Reagan Cordell, Dayana Critchii, Addison Cronk, Bianca Cunningham, Devin Davis, Michael Davis, Aspen DeHerrera, Garrett Deyong, Bessy Diaz Gomez, Deborah DiSalvo, Cody Dixon, Derek Dominguez, Hans Doughtie, Keitrick Douglas, Abbie Drake, Tori Dronet, Case Drum, Isaiah Edgerton, Azori Edwards, Samuel Fabian, Brendan Fisk, Sean Fitzgerald, Aaliyah Flores, Marco Flores, Ricardo Flores, Haley Fossett, Harry Garbutt, Calista Garces, John Garcia, James Hall, Tyler Hartgrove, Jalayne Henry, Hector Hernandez, Seth Hernandez, Tate House, Aubrey Jaramillo, James Jauz, Dylan Jerden, Lillian Jolly, Jaylee Judd, Joniesha Kennedy, Shanequia Lamb, Leonard Lebrun, Celeste Lozano, William Luther, Trinny Marroquin, Madison Martinez, Garrett McClain, Remedios McIntee, Antonio Mejia, Jaykob Mills, Gabriel Moblicci, Yoherlian Molina, Canton Moreno, Kanade Morita, Jay Nathwani, Rene Nunez Feliz, Cassandra Onwugbufor, Jazmin Ortega, Gabriel Paglioni, Flor Pantoja, Zack Pena, Megan Perez, Logan Perkin, Tyson Potts, Christopher Pritchard, Zachary Raichel, Rosa Ramirez, Claudia Ramirez Villegas, Santiago Rebolledo Sanchez, Jamie Rinquest, Sheila Roland, Cole Rubac, Daniel Ruiz Vallejo, Hudson Sackett, Zachary Shanklin, Hope Shatto, Emily Sigala, Amber Sisk, Mariia Syzonenko, Aspen Taylor, John Terry, Owen Thomas, Daniel Villegas, Codi Wiley, Michelle Wiley, and Brody Williams.

WBU Online — Javier Garcia, Matthew Gossard, Raquel Ingram, Cory Jones, Emiliano Moreno, Melvin Padilla-Muniz, Jessica Smith, Nichole Stanish, Hermila Vallin, and Brytnea Woody.

San Antonio Campus — Michael Aguilar, Jarren Angell, Jade Baker, Brianna Baugh, Catherine Bennett, Carmeilla Bethay, Nancy Blevins, Joshua Bock, Justin Bourne, Jasmine Brinson, Mary Cardenas, Shelby Cash, Maria Casimiro, Steven Coleman, Marcie Danahey, Erica Davila, Jessica Ervin, Christian Espinoza, Mario Ezcaman, Chijoke Ezeigwe, Susan Faulkner, Angelica Flores, Arrica Fowler, Kristin Garces, Marc Garcia, Gabriella Garza, Michael Griffith, Erica Guerrero-Cruz, Adam Hardin, Amanda Harms, Desiree Holmes, Alyssa Jackson, Amanda Jackson, Kwame Johnson, Kayla Kaniaupio, Sarahi Loredo, Caden Morris, Edward Morris, Shirley Nelson, Destiny Olds, Parisi Javier, Jaime Pena, Daniel Pollard, Raul Reyna, Sally Rodriguez, Samuel Rogers, Kaylie Russell, Leticia Sedillo, Katarina Segura, Michaela Snyder, Ryan Spray, Katelynn Stanley, Jeremy Stevens, Lauren Stevens, Shante Stevens, Jerry Thornhill, Kayla Tijerina, Shalendore Tolbert, Cavelle Tretheway, Miranda Trevino, Ashley Woodring, and Chelsia Young.

Lubbock Campus — Sarah Allen, Michael Collier, Beatrice DeLeon, Victoria Dennis, Kenzie Fabila, Naomi Flores, Kendra Franklin, Melissa Garcia-Brito, Krystal Garza, Alexandra Guasp, Emily Guel, Jonathan Harrison, Brenda Hassell, Jose Hernandez, Cindy Hodges, Kaleigh Holden, Theodore Jubinville, Steven Lewis, Courtni Lisenbee, Michael Madrigal, Mikel McGowen, Janell McKelvey, Huston McLearen, Melloy Moore, Markaila Moreno, Brandon New, Anapurna Odell, Aj Ortega, Deborah Ortiz, Kecia Osby, Savannah

Pena, Kelly Prather, Courtney Ramirez, Patsy Ramos, Alexxys Riojas, Gabrielle Robles, Jesus Rodriguez, Lilian Ronoh, Lisa Samora, Mia Sanchez, Jennifer Sotelo, Herlinda Toscano, Adyson Weems, and Austin Willis.

Amarillo Campus — Shontil Adcock, Yvonne Case, Aspyn Crowell, Danielle Lawrence, Andrea Lewis, Melissa Lucido, Lisa Lundberg, and Melisa Neal.

Wichita Falls Campus — Amy Anderson, Carla Burgess, Tina Carlson, Keiasia Carraway, Megan Cox, Dalvin Jackson, Bryan Kasparek, Kassandra Martinez, Andrea Nieto Varela, Alec Riding-In, Micheal Summers, Tamie Swinburne, Keisha Wallace, and Kimberly Wallace.

Hawaii Campus — Nicodemus Arcalas, Micah Curimao, Bernadine Danielson, Joel Daza, Gary Enlet, Elvira Francis, Tristessa Gayer, Chester Jamorabon, Christopher Kimble, Rio Laurel, Felolini Levu, Kenneth Mareko, Jazmin Marin, Jared Raye Marquez, Princess Yolanda Masaniai, Kayla McDade, Bryan Ng, Faitoaga `Torres, Paul Trupiano, Brandon Tubens, Jesse Wilson, and Leticia Zuniga-Santana.

Anchorage, Alaska Campus — Barbara Bouchard, Serjio Cerda, Raven Engelbrecht, Ward McCann, Michael McNeil, Jordan Murdock, Megan Patterson, Michelle Pritchard, Michael Robinson, Dolores Rodriguez, and Ricky Turner.

Phoenix, AZ Campus — Veronica Cota, Salvador Polanco, Amon Schenk, and Angelina Willis.

Sierra Vista, AZ Campus — Aurora Pickett.