Toys for Tots Lubbock area drop-off locations for 2020

LUBBOCK, Texas — KAMC and EverythingLubbock.com are proud to support the Toys For Tots campaign in 2020.

According to the official Toys For Tots website, “The basic mission of the Marine Toys for Tots Program is to collect new unwrapped toys and distribute those toys to less fortunate children at Christmas.”

Texas Tech University Health Sciences Center: Sara Henly

11/11/2020 – 12/11/2020

730-430pm

3601 4th St. MS 7782, Lubbock, Texas, 79423

806-743-7549

sara.henly@ttuhsc.edu

Cricket Wireless: Brandon Williams

10/13/2020 – 12/04/2020

Mon-Sat10am-8pm/ Sun: 12pm-6pm

3302 Avenue Q, Lubbock, Texas, 79411

806-473-9083

brandon.williams@mobilelinkusa.com

Cricket wireless : Jennifer Toal

10/12/2020 – 12/12/2020

10am-8pm

5510 4th st suite 260, Lubbock, Texas, 79416

806-993-0109

jennifer.toal@mobilelinkusa.com

3XC Events, LLC / Hub City Comic Con: Chris Slatosch

12/05/2020 – 12/06/2020

8am-8pm

1501 Mac Davis Ln, Lubbock, Texas, 79401

432-653-6511

chris@3xcevents.com

Texas Tech University’s Military & Veterans Programs : Donald A Lane

11/03/2020 – 12/12/2020

08:00 AM – 05:00 PM

2515 15th St, Drane Hall room 147, Lubbock, Texas, 79409

806-742-6877

donald.a.lane@ttu.edu

Pep Boys: Service Manager

11/01/2020 – 12/18/2020

9 am – 5 pm

4417 SOUTH LOOP 289 , Lubbock, Texas, 79424

806-577-4966

communications@pepboys.com

Bangz Salon: Daniel Zachary Swisher

11/01/2020 – 12/18/2020

By appointment only

2825 50th St, 20, Lubbock, Texas, 79413

432-978-8965

midlandboi1985@aol.com

Livingston Hearing Aid Center: Courtney Mulloy

11/16/2020 – 12/18/2020

M-F 8:30 am – 5:00 pm

5303 50th St., Lubbock, Texas, 79414

806-702-8244

cmulloy@lhac.com

Three Dog Bakery : Angie Castillo

11/02/2020 – 12/18/2020

1000-1800

5214 98th st #103, Lubbock, Texas, 79424

806-317-1237

adcastillo66@gmail.com

Gene Messer Hyundai: Brendan Cimino

11/02/2020 – 12/18/2020

9 am – 6 pm

4025 W Loop 289, Lubbock, Texas, 79407

806-785-7853

bcimino@genemesser.com

Lindsey Bartley Team at Keller Williams: Kelly Cook

11/03/2020 – 11/30/2020

M – F 9 – 5

12002 Trafalgar Avenue , Lubbock, Texas, 79424

806-441-0309

kelly@lindseybartleyteam.com

Indian Motorcycle dealer: sales manager

11/06/2020 – 12/18/2020

9AM – 5PM

4202 W Loop 289 , Lubbock , Texas, 79407

806-793-2551

123410@gmail.com

Paint Doctor: John Beckett

11/09/2020 – 12/18/2020

m-f 8-6

2317 N Frankford, Lubbock, Texas, 79416

806-777-8080

john.beckett@paintdoctor98.com

HobbyTown : Emilly Foxworth

11/07/2020 – 12/18/2020

10-7 Monday-Saturday. 12-6 Sunday.

5610 Frankford Ave Ste E, Lubbock, Texas, 79424

806-368-7921

hobbytownlbk@gmail.com

All American Eatery and Catering: Abel Rocha

11/16/2020 – 12/18/2020

Mon- Fri 7am -8pm

8901 HWY 87 Building 101, Lubbock, Texas, 79423

806-632-3393

all.american.eatery@gmail.com

Monster’s Lair Comics: Rob Durband

11/10/2020 – 12/18/2020

11am-7pm Mon- Sat

2416 19th St, Lubbock, Texas, 79401

806-516-3373

robertdurband@aol.com

SMR Entertainment Inc. DBA Spoil Me Rotten Party Rentals: Nikki Flinn

11/16/2020 – 12/17/2020

Monday Thru Friday 10am to 4pm

2311 109th Street, Lubbock, Texas, 79423

806-543-6800

info@mesospoiled.com

Silent Wings Museum: Anna Hogan

11/16/2020 – 12/18/2020

10AM – 5PM

6202 N Interstate 27, Lubbock, Texas, 79403

806-775-3566

ahogan@mylubbock.us

Buddy Holly Center: Anna Hogan

11/16/2020 – 12/18/2020

10AM – 5PM

1801 Crickets Avenue, Lubbock, Texas, 79401

806-775-3566

ahogan@mylubbock.us

Preserve at Prairie Pointe: Kacie Hester

11/13/2020 – 12/18/2020

9AM – 6PM

8217 Avenue U , Lubbock, Texas, 79423

806-748-5200

prairiemanager@sunridgeapts.net

Citibus: Melvin Williams

11/11/2020 – 12/18/2020

5-7

801 Texas Ave, Lubbock, Texas, 79401

806-577-1209

mewilliams@citibus.com

Familia Dental: Margie Carrasco

11/13/2020 – 12/18/2020

M-F 9a-6p Sat. 9a-3p

2402 19th St, Lubbock, Texas, 79401

806-686-1264

mcarrasco2@familiadental.com

Yellowhouse Machinery: Kendra Taylor

11/17/2020 – 12/18/2020

7:30am – 5:30pm

3405 E Slaton Hwy, Lubbock, Texas, 79120

806-748-4725

kendrat@yhmc.com

Menchie’s Frozen Yogurt: Jeri Ybarra

11/24/2020 – 12/09/2020

Please deliver after 1pm

2910 W Loop 289 #915, Lubbock, Texas, 79407

806-796-7070

jeri@pricegroupinc.com

Pie 5: Jeri Ybarra

11/24/2020 – 12/09/2020

Please deliver after 1pm

2912 W Loop 289 Suite 101, Lubbock, Texas, 79407

806-788-5554

jeri@pricegroupinc.com

Banana Republic: Jeri Ybarra

11/24/2020 – 12/09/2020

Please deliver after 1pm

2910 W Loop 289 Suite 305, Lubbock, Texas, 79407

806-796-3640

jeri@pricegroupinc.com

Bone Daddys: Jeri Ybarra

11/24/2020 – 12/09/2020

Please deliver after 1pm

3008 W Loop 289, Lubbock, Texas, 79407

806-797-0044

jeri@pricegroupinc.com

Bucketheads: Jeri Ybarra

11/24/2020 – 12/09/2020

Please deliver after 1pm

2910 W Loop 289 Suite 410, Lubbock, Texas, 79407

806-407-3385

jeri@pricegroupinc.com

Duluth Trading Co.: Jeri Ybarra

11/24/2020 – 12/09/2020

Please deliver after 1pm

2510 W Loop 289, Lubbock, Texas, 79407

806-589-2776

jeri@pricegroupinc.com

Gap Factory Store: Jeri Ybarra

11/24/2020 – 12/09/2020

Please deliver after 1pm

2910 W Loop 289, Suite 505, Lubbock, Texas, 79407

806-784-0230

jeri@pricegroupinc.com

J. Crew Factory: Jeri Ybarra

11/24/2020 – 12/09/2020

Please deliver after 1pm

2910 W Loop 289, Suite 520, Lubbock, Texas, 79407

806-788-1002

jeri@pricegroupinc.com

NIKE Factory Store: Jeri Ybarra

11/24/2020 – 12/09/2020

Please deliver after 1pm

2910 W Loop 289, Suite 805, Lubbock, Texas, 79407

806-785-1321

jeri@pricegroupinc.com

Sketchers Warehouse Outlet: Jeri Ybarra

11/24/2020 – 12/09/2020

Please deliver after 1pm

2910 W Loop 289 Suite 2015, Lubbock, Texas, 79407

806-785-1530

jeri@pricegroupinc.com

World Market/Cost Plus: Jeri Ybarra

11/24/2020 – 12/09/2020

Please deliver after 1pm

2626 W Loop 289, Lubbock, Texas, 79407

806-507-3372

jeri@pricegroupinc.com

All About Cha: Jeri Ybarra

11/24/2020 – 12/09/2020

Please deliver after 1pm

2910 W Loop 289 Suite 545, Lubbock, Texas, 79407

806-407-5601

jeri@pricegroupinc.com

Rack Room Shoes: Jeri Ybarra

11/24/2020 – 12/09/2020

Please deliver after 1pm

2910 W Loop 289, Lubbock, Texas, 79407

806-797-0711

jeri@pricegroupinc.com

Vera Bradley Factory Outlet: Jeri Ybarra

11/24/2020 – 12/09/2020

Please deliver after 1pm

2910 W Loop 289 Suite 715, Lubbock, Texas, 79407

806-788-1416

jeri@pricegroupinc.com

Crave Dessert Bar: Jeri Ybarra

11/24/2020 – 12/09/2020

Please deliver after 1pm

2910 W Loop 289 Suite 601, Lubbock, Texas, 79407

806-792-1216

jeri@pricegroupinc.com

World of Beer: Jeri Ybarra

11/24/2020 – 12/09/2020

Please deliver after 1pm

2910 W Loop 289, Suite 405, Lubbock, Texas, 79407

806-785-1386

jeri@pricegroupinc.com

Best Buy: Jeri Ybarra

11/24/2020 – 12/09/2020

Please deliver after 1pm

2420 W Loop 289, Lubbock, Texas, 79407

806-791-4384

jeri@pricegroupinc.com

The Creamistry: Jeri Ybarra

11/24/2020 – 12/09/2020

Please deliver after 1pm

2628 W Loop 289 Suite 300, Lubbock, Texas, 79407

806-317-1167

jeri@pricegroupinc.com

Regal Park Medical Center: Elizabeth Ramirez

11/18/2020 – 12/11/2020

0800-1800

8214 Milwaukee Ave, Lubbock, Texas, 79424

806-795-6421

eramirez@regalparkmedical.com

COLDWELLBANKER : Linda Day

11/23/2020 – 12/18/2020

10-5

4924 South Loop 289, Lubbock , Texas, 79423

806-470-2499

linda.day@coldwellbanker.com

Wild West Harley-Davidson: Michael Keeton

11/01/2020 – 12/12/2019

8am – 6pm Monday – Saturday

5702 58th St, Lubbock, Texas, 79424

806-791-4597

michael@wildwesthd.com

Pie Bar : Mary McCabe

10/25/2020 – 12/12/2019

12:30pm-10pm (12:30-11pm Friday & Saturday)

6620 Milwaukee Ave. #950, Lubbock , Texas, 79424

806-448-3653

piebarlubbock@gmail.com

First Presbyterian Church, Bob Louis Mission Seminole Tx: TIM SAGE

10/26/2020 – 12/12/2020

9:00 am 6:00pm

301 NW 3rd. St, Seminole, Texas, 79360

806-928-2180

tsage78@gmail.com