LUBBOCK, Texas – West Texas athletes converge on Austin for the UIL Track & Field State Meet beginning Thursday and running through Saturday at Michael A. Myers Stadium.

The state meet starts with Class 4A and 3A on Thursday, continues on Friday with 5A, 2A, and wheelchair division, and concludes Saturday with 1A and 6A.

Here’s a list of student-athletes from the area that will be competing this week:

5A (Friday)

Girls 3200 Meter – Reese Pena, Lubbock High

Girls 400 Meter – Elizabeth Florez, Lubbock High

Girls 200 Meter – Niomi Wines, Lubbock Cooper

Girls 1600 Meter – Reese Pena, Lubbock High

Girls 1600 Meter – Zanashia Harris, Coronado

Boys 1600 Meter – David Mora, Monterey

Boys High Jump – Brandon Infante, Monterey

Boys Triple Jump – Hebrew Hunter, Monterey

Boys 100M Wheelchair – Isaac Montoya, Lubbock High

Boys 400M Wheelchair – Isaac Montoya, Lubbock High

4A (Thursday)

Boys 4×200 Meter Relay – Estacado

3A (Thursday)

Girls 4×100 Meter Relay – Shallowater

Girls 100 Meter Hurdles – Clara Bender, Abernathy

Girls 400 Meter – Makki Hart, Shallowater

Girls 300 Meter Hurdles – Annabell Phillips, Idalou

Girls 4×400 Meter Relay – Shallowater

Girls Discus Throw – Mia Goicoechea, Shallowater

Girls High Jump – Shelby Roberts, Shallowater

Boys 4×100 Meter Relay – Slaton

Boys 110 Meter Hurdles – Spencer Freeman, Denver City

Boys 4×200 Meter Relay – Slaton

Boys 400 Meter – Daniel Sianez, Muleshoe

Boys 200 Meter – Ethan Anzley, Slaton

Boys Long Jump – Hunter Garrison, Roosevelt

Boys Pole Vault – Nicholas Estrada, Idalou

Boys Pole Vault – Dakota Zuber, Roosevelt

2A (Friday)

Girls 3200 Meter – Madison Nunes, New Deal

Girls 100 Meter – Heather McNabb, Ropes

Girls 4×200 Meter Relay – New Home

Girls 200 Meter – Heather McNabb, Ropes

Girls 200 Meter – Grace Reglin, Tahoka

Girls Discus Throw – Mollie Norman, Smyer

Boys 3200 Meter – Sawyer Hamilton, Plains

Boys 800 Meter – Jhoan Menjivar, Plains

Boys 110 Meter Hurdles – Jason Brazell, New Deal

Boys 400 Meter – Jhoan Menjivar, Plains

Boys 1600 Meter – Koy Torres, Sundown

Boys 4×400 Meter Relay – Plains

1A (Saturday)

Girls 3200 Meter – Taytum Goodman, Springlake Earth

Girls 800 Meter – Taytum Goodman, Springlake Earth

Girls 800 Meter – Bucki Smith, Spur

Girls 4×200 Meter Relay – Klondike

Girls 300 Meter Hurdles – Emma Samaron, Springlake Earth

Girls Shot Put – Neihmaya Howard, Klondike

Boys 4×100 Meter Relay – Whitharral

Boys 100 Meter – Shamadrick Weaver, Whitharral

Boys 200 Meter – Shamadrick Weaver, Whitharral

Boys 300 Meter Hurdles – Caden Barron, Klondike

Boys Discus Throw – Kayden Martinez, Spur

Boys High Jump – Shamadrick Weaver, Whitharral

Boys Triple Jump – Shamadrick Weaver, Whitharral

Boys Pole Vault – Tate McBee, Meadow