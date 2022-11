Lubbock, TX- The Final Week of the Regular Season has come and gone. Here’s the list of final scores and updates from Week 11 of #TXHSFB

SAN ANGELO-21

FRENSHIP-30

LUBBOCK-COOPER-36

CAPROCK-7

TASCOSA-35

COROANDO-14

WF RIDER-57

LUBBOCK HIGH-0

ESTACADO-61

SA LAKEVIEW-7

AMARILLO- 35

MONTEREY-14

SMYER- 37

PLAINS- 36

PLAINVIEW-32

PALO DURO-35

SLATON-6

BROWNFIELD-20

DALHART-23

MULESHOE- 27

SHALLOWATER-38

AMARILLO ROAD-0

SEMINOLE-35

PERRYTON- 26

SUNDOWN-39

TAHOKA-26

IDALOU-49

STANTON-27

ABERNATHY-49

COAHOMA-19

NEW DEAL-35

POST-7

ROOSEVELT- 42

LITTLEFIELD- 20

JAYTON-56

PATTON SPRING-0

OLTON-39

FLOYDADA-27

ANTON-26

LORENZO-29

HAPPY-64

CLAUDE-6

WHITEFACE-62

O’DONNELL-36

MEADOW-80

WELLMAN UNION-13

ROPES-0

NEW HOME-53

LUBBOCK CHRISTIAN- 59

MERCY CULTURE- 13

ASPERMONT-16

MOTLEY COUNTY-64

KLONDIKE-56

WILSON-0

SPRINGLAKE EARTH-90

KRESS-42

WHITHARRAL-24

AMHERST-20

PANTEGO CHRISTIAN-7

TRINITY CHRISTIAN- 51

Saturday: Christ the King @ Kingdom Prep @ 1 pm Central