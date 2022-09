THURSDAY:

Estacado – 14

West Plains – 35

FRIDAY:

Idalou – 8

Shallowater – 15

Caprock – 40

Coronado – 24

Monterey – 7

Abilene – 37

Rio Rancho Cleveland – 52

Frenship – 56

Lubbock High – 14

Andrews – 64

Abernathy – 20

Muleshoe – 27

New Home – 60

Roscoe – 32

Tahoka – 22

Ropes – 17

Vega – 12

New Deal – 27

Sundown – 29

Roosevelt – 26

Brownfield – 28

Littlefield – 14

Floydada – 7

Hale Center – 13

San Angelo Lakeview – 0

Levelland – 17

Lockney – 6

Stinnett West Texas – 12

Borden County – 47

Highland – 40

Bovina – 0

Shamrock – 44

Seagraves –18

Ralls – 27

Lazbuddie – 42

Patton Springs – 49

Nazareth – 45

O’Donnell – 0

Slaton – 6

Post – 21

Petersburg – 56

Valley – 20

Spur – 76

Anton – 27

Loop – 56

Cotton Center – 9

Jayton – 34

Silverton – 27

Loraine – 60

Sands – 15

Klondike – 40

Ira – 64

Motley County – 52

Kress – 84

Southland – 0

Amherst – 48

Whitharral – 102

Throckmorton – 52

Lubbock Christian – 56

Reicher Catholic – 0

SATURDAY:

Texas Longhorns at Texas Tech Red Raiders. Kickoff is set for 2:30 CST at Jones AT&T Stadium.