FRIDAY:

Lubbock Cooper-15

Coronado-14

Sweetwater-7

Estacado-24

Brownfield-37

Muleshoe-39

Lazbuddie-74

Southland-77

Denver City-7

Trinity Christian-35

Anton-32

Hart-58

Levelland-24

Dalhart-33

Lorenzo-1

Dawson-0 (forfeited 1st quarter)

Slaton-26

Friona-34

Big Spring-28

Seminole-63

Spur-62

Jayton-32

Nazareth-24

Whitharral-54

Sands-48

Wellman Union-0

Holliday-48

Snyder-14

Scared Hart-28

Lubbock Christian-34

Kingdom Prep-72

Live Oak-28

SATURDAY:

Shallowater vs. Pecos at 2:30 p.m.

Texas Tech at Kansas State at 11:00 a.m.